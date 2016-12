Siria, l'Isis distrugge un tempio a Palmira Nelle foto due militanti con l'esplosivo

Il santuario di Baalshamin (Il signore del Cielo) è del secondo secolo dopo Cristo ed è dedicato ad una divinità assimilabile a Mercurio. Il sito archeologico di Palmira è da mesi sotto attacco dell'Isis e la distruzione del tempio di Baalshamin è l'ennesimo duro colpo per l'antica città semita situata nel centro della Siria. Il sito è caduto nelle mani dello stato islamico il 20 maggio e da allora è stato usato come palcoscenico per efferatezze e violenze.