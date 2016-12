La bandiera Isis sventola su Palmira: la foto pubblicata su Twitter

Il direttore del dipartimento dei musei e delle antichità di Damasco ha affermato che le milizie sono entrate nel museo. Gli jihadisti, ha spiegato, "si sono chiusi dentro la struttura ma per ora non avrebbero danneggiato i reperti".



Gentiloni: "Bene la condanna Onu contro l'Isis" - "La condanna nei confronti dell'Isis del Consiglio di Sicurezza è un risultato importante frutto dell'azione del governo italiano". Così il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini hanno espresso il proprio plauso per la posizione assunta dall'Onu. Le Nazioni Unite hanno infatti condannato in una nota i "barbarici" attacchi terroristici dell'Isis in Siria, inclusa la violenta occupazione di Palmira.



Raid Usa su Palmira - I raid della coalizione a guida Usa hanno attaccato posizioni dell'Isis vicino a Palmira distruggendo sei sistemi di artiglieria antiaerea. Lo ha reso noto il Pentagono. Si tratta dei primi attacchi della coalizione nella provincia centrale siriana di Homs.