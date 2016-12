Siria, Isis decapita l'ex direttore del sito archeologico di Palmira

Un gruppo di militanti dell'Isis ha decapitato un archeologo nell'antica città siriana di Palmira , appendendo poi il cadavere su una colonna in una piazza del sito storico. L'esecuzione dell'82enne Khaled Asaad , che per oltre 50 anni è stato direttore delle Antichità di Palmira, è stata pubblica ed è avvenuta di fronte a decine di persone. A darne notizia è il direttore delle Antichità e dei musei siriani, Maamoun Abdulkarim.

Asaad era stato arrestato e interrogato per più di un mese dai militanti musulmani sunniti e, prima del loro arrivo nella zona, era riuscito a nascondere in un luogo segreto centinaia di statue. Non si esclude che anche questo possa aver portato alla sua uccisione. Asaad era noto per diversi lavori scientifici su Palmira, pubblicati su riviste archeologiche internazionali. Nel corso degli ultimi decenni aveva lavorato con missioni archeologiche statunitensi, francesi, tedesche e svizzere.