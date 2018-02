Samantha Geimer, stuprata da Polanski: "Ho perdonato Roman"

"Purtroppo la disperazione e il dolore vengono venduti come più interessanti della forza e della capacità di riprendersi, e alle giovani donne viene insegnata una cosa falsa: che nella sofferenza c’è un valore", dice in un'intervista a Gioia.



E aggiunge: "Non sono una vittima. I media ci hanno convinte che ci sia un valore nell’essere vittime, ma è il modo in cui ci sfruttano e sfruttano le nostre sofferenze, non un mezzo per cambiare le cose e progredire".



E mentre sta per uscire nelle sale il nuovo film di Polaski Quello che non so di lei, Samantha confida: "Non ho visto molti suoi film, ma solo per una questione di gusti cinematografici: io e Roman siamo in buoni rapporti. Ogni tanto ci scriviamo: quando dobbiamo dirci qualcosa rispetto alle faccende legali ancora in corso, preferiamo non mettere di mezzo gli avvocati".