Roman Polanski, ex modella lo accusa: "Mi molestò quando avevo dieci anni"

Nuovi problemi per Roman Polanski . Dopo l’accusa di stupro da parte di un’attrice tedesca, il regista è finito di nuovo sotto i riflettori. L'ex modella Marianne Barnard ha raccontato al The Sun di essere stata molestata dal regista quando aveva solo 10 anni. Il fatto sarebbe accaduto nel 1975 su una spiaggia di Malibù. La donna ha anche lanciato una petizione per rimuovere Polanski dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Marianne ha raccontato che si trovava sulla spiaggia californiana in compagnia della madre quando il regista le ha raggiunte e ha voluto scattarle delle foto con indosso una pelliccia. "Indossavo un bikini e pensavo fosse uno servizio fotografico. Ero una modella da bambina, quindi all’inizio non mi è sembrata una cosa strana. Inizialmente mi ha scattato delle foto in bikini, poi con la pelliccia, e poi mi ha chiesto di togliere il reggiseno, cosa che non mi ha messo a disagio visto che avevo 10 anni e andavo spesso in giro senza. Ma poi voleva farmi togliere gli slip, e lì ho iniziato a sentirmi a disagio. Poi mi sono resa conto che mia madre non c’era più. Non sapevo dove fosse e nemmeno mi ero accorta di essere rimasta sola. E in quel momento ha iniziato a molestarmi".



La donna ha dichiarato di non aver mai trovato il coraggio di parlarne fino a questo momento: "Avrei voluto essere più coraggiosa e averne parlato allora, con un’amica, con i miei genitori, una maestra. Forse lo avessi fatto, altre ragazze non sarebbero state molestate da Polanski. È un peso che porterò sempre con me".