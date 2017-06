Roman Polanski, la vittima dello stupro chiede archiviazione del caso in tribunale

Il regista di “Chinatown”, oggi 84enne, è accusato di aver drogato la giovanissima modella quando aveva 13 anni per poi violentarla nella casa di Jack Nicholson, a Los Angeles, nel 1977. La Geimer nel 2013, ha poi scritto un libro ("The Girl: A Life Lived In The Shadow Of Roman Polanski") per raccontare come quel traumatico evento abbia segnato la sua vita.



Polanski all'epoca fu arrestato, si dichiarò colpevole e trascorse 42 giorni in carcere a Chin,o in California. Posto in libertà condizionata, per paura di una condanna più severa fuggì dagli Stati Uniti alla fine del 1978, rifugiandosi in Stati che non prevedessero l'estradizione.