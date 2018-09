14 settembre 2018 16:18 Parte il programma di volontariato europeo: stanziati 375 milioni per il Corpo di solidarietà Diverse le attività per i giovani: dallʼistruzione alla salute, dalla protezione dell’ambiente fino allʼaccoglienza degli immigrati.

L'Europarlamento dà il via libera al Corpo europeo di solidarietà. Adesso i giovani potranno fare volontariato e lavorare in programmi di solidarietà in tutta Europa. Sono diverse le attività previste: dall'istruzione alla salute, dalla protezione dell'ambiente alla prevenzione delle catastrofi. Ma anche la fornitura di prodotti alimentari, l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati e dei richiedenti asilo. Per il biennio 2018-2020 sono 375,6 i milioni di euro stanziati a sostegno del progetto.

Chi potrà partecipare?L'iniziativa, annunciata dal Presidente Juncker a settembre 2016 e avviata ufficialmente nel dicembre 2016, dispone ora di un quadro giuridico e stabilisce chi sono i giovani che potranno partecipare al programma. Potranno iscriversi tutti i diciassettenni, ma i ragazzi dovranno aver compito 18 anni (e non più di 30) all'inizio delle loro attività di volontariato o lavoro.



Il "marchio di qualità" è invece la condizione necessaria per l'iscrizione delle organizzazioni. Queste dovranno garantire un'attività di solidarietà di alto livello. Il marchio sarà, infatti, controllato regolarmente e potrà essere revocato.



Per iscriversi, i singoli individui e le organizzazione potranno servirsi di un portale web multilingue e interattivo che indirizza gli utenti nell'offerta e nella ricerca di volontariato, ma anche di tirocini e posti di lavoro

A tutela dei giovaniI deputati hanno votato a favore di una chiara distinzione tra attività di volontariato e tirocini, al fine di garantire ai giovani che nessuna organizzazione partecipante li utilizzi come volontari non retribuiti quando, invece, sono disponibili dei posti di lavoro. Il periodo di volontariato non potrà superare i 12 mesi e i tirocini saranno, invece, da 2 a 6 mesi. Per il contratto di lavoro, il Parlamento ha imposto una durata minima di 3 mesi.