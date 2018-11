12 settembre 2018 19:33 Ok Europarlamento ad attivazione art. 7 contro lʼUngheria di Orban | Budapest: "DallʼUe vendetta meschina" A favore hanno votato 448, 197 si sono espressi contro, 48 si sono astenuti, per un totale di 693 votanti

Via libera all'articolo 7 per le possibili sanzioni a Budapest. Il Parlamento Ue ha infatti "condannato" il premier Viktor Orban sullo stato di diritto in Ungheria. A favore hanno votato 448, 197 si sono espressi contro, 48 si sono astenuti, per un totale di 693 votanti. Ora la parola passa al Consiglio europeo, cioè ai capi di Stato e di governo dell'Unione. Dura reazione del ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto: "Dalla Ue vendetta meschina".

Il Parlamento europeo ha approvato la relazione Sargentini sullo stato di diritto in Ungheria, dando così l'ok all'applicazione dell'articolo 7 dei Trattati, che nella sua fase più avanzata può condurre a sanzioni contro il Paese.



La reazione di Budapest: "Vendetta meschina contro lo stop ai migranti" - "La decisione del Parlamento europeo di adottare il rapporto Sargentini non è altro che una vendetta meschina dei politici pro-immigrazione, vendetta perché noi abbiamo provato che l'immigrazione può essere fermata". Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, commentando in una conferenza stampa la decisione del Parlamento Ue di votare a favore delle sanzioni.



M5s unico del suo gruppo Ue a votare contro Orban - Il Movimento 5 Stelle è stato l'unico all'interno del suo gruppo (Efdd) a votare in favore delle sanzioni all'Ungheria, mentre gli europarlamentari della Lega, insieme a tutti gli altri componenti del gruppo Enf, hanno votato contro. La maggioranza del Ppe ha invece votato a favore. Solo 59 i contrari, tra cui Forza Italia, e 28 gli astenuti.



Salvini: "Tutta la mia vicinanza a Orban" - "Il coraggioso discorso di Viktor Orbán al Parlamento europeo: 'L'Ungheria non cederà a questo ricatto e proteggerà i propri confini'. Tutta la mia vicinanza. No alle sanzioni, No a processi a un governo liberamente eletto". E' quanto ha scritto su Facebook il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, pubblicando anche stralci del discorso del presidente ungherese.

Strasburgo, il Parlamento Ue condanna Orban Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci