Panettieri regalano 5 tonnellate di pane per protesta contro l’aumento dei prezzi

In Argentina, l'inflazione ha determinato un drastico aumento dei prezzi, scatenando l'indignazione dei cittadini. A Buenos Aires, i panettieri hanno deciso di regalare, in segno di protesta, cinque tonnellate di pane davanti al palazzo del Congresso. "Il prezzo di acqua, luce e gas è alle stelle e lo stesso vale per le materie prime come la farina - ha dichiarato Jeremias Barragan, uno dei fornai - è impossibile per noi sostenere costi così alti".



Il generoso gesto ha portato centinaia di persone a mettersi in fila per ricevere il pane. Oltre ai panettieri, hanno manifestato anche altre categorie di lavoratori, come docenti e dipendenti di ospedali e società di trasporto pubblico.