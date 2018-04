Chi è José Victor Salazar Balza, “l’uomo in fiamme” protagonista della foto dell’anno

Si chiama José Victor Salazar Balza,"l'uomo in fiamme" fotografato il 3 maggio 2017 da Ronaldo Schemidt a Caracas, durante gli scontri tra la polizia e gli oppositori del governo di Nicolas Maduro. Lo scatto, che ritrae il giovane venezuelano mentre scappa avvolto dalle fiamme, è valso al suo autore il premio World Press per la miglior foto del 2018, il riconoscimento più ambito nel mondo fotogiornalistico. Durante la protesta, il serbatoio di una moto della polizia era esploso, investendo in pieno il manifestante. "Istintivamente ho afferrato la macchina fotografica e ho iniziato a scattare foto - ha commentato Ronaldo Schemidt - Solo in un secondo momento ho realizzato che c'era una persona che correva in mezzo al fuoco dell'esplosione". Il giovane manifestante è sopravvissuto ma ha riportato ustioni sul settanta per cento del corpo, che lo hanno costretto a sottoporsi a ben quarantadue interventi di innesto cutaneo.