Nuovo schianto in diretta social: tragico epilogo per due ragazze ceche che sfrecciano in auto

È successo ancora. In Repubblica Ceca, mentre si recavano alla città di Bílina due amiche sono state coinvolte in un un incidente stradale durante una diretta social. Come si vede dal video, le ragazze si riprendono mentre sono molto euforiche ma la tragedia arriva pochi istanti dopo. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Si sa solo che la conducente ha perso la vita. Già lo scorso 2 luglio due amiche di 16 e 24 anni in Ucraina erano morte in circostanze analoghe durante una diretta Instagram.