Ucraina, morte in diretta su Instagram: due ragazze si schiantano in auto

Tragedia in Ucraina, dove due ragazze di 16 e 24 anni sono morte in un incidente stradale proprio mentre stavano trasmettendo in diretta su Instagram dall'auto su cui viaggiavano. Il video mostra le giovani reginette di bellezza, una delle quali vincitrice di un concorso nella città di Izyum, ridere e divertirsi davanti allo smartphone, poco prima di schiantarsi contro un lampione. Sofia, la più giovane delle due, è morta sul colpo, Dasha è deceduta durante il trasporto in ospedale.