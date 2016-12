10 dicembre 2016 16:15 Nobel, è la giornata delle premiazioni: grande assente Bob Dylan, che verrà ricordato da Patti Smith Il "menestrello del rock" verrà però ricordato da Patti Smith, che si esibirà con un brano del cantautore, con cui dice di avere "un grande debito". I premi saranno consegnati a Stoccolma e Oslo

E' il 10 dicembre e, come da tradizione, si consegnano i Nobel. Ma quest'anno c'è un grande assente: Bob Dylan, fresco del premio ricevuto per la Letteratura, ha deciso di non presentarsi, destando parecchie polemiche tra appassionati di musica e personalità pubbliche. La sua presenza, in qualche modo, verrà sostituita da quella di Patti Smith: la cantante si esibirà con A Hard Rain's a-Gonna Fall, che reputa "una delle canzoni più belle" del 'menestrello del rock'.

Un vero e proprio tributo - La performer statunitense, in realtà, aveva accettato di cantare durante la cerimonia delle premiazioni ancora prima del 'gran rifiuto' di Dylan. Dopo l'assenza comunicata dal 'cantastorie' all'Accademia di Svezia il 15 novembre, Patti Smith ha deciso di non esibirsi con una propria canzone, ma appunto con un pezzo di Bob. Su Facebook, la donna ha detto di avere "un grande debito" con il collega per l'influenza che ha avuto su di lei, e si è dichiarata "molto orgogliosa" del fatto che interpreterà un brano del cantautore.

Perché i premi vengono consegnati in due città diverse? - Ogni 10 dicembre, data in cui morì Alfred Nobel (nel 1896, a Sanremo), i premi vengono consegnati in differenti città: a Oslo sarà consegnato il Nobel per la Pace, mentre a Stoccolma si tiene la cerimonia con tutti gli altri vincitori (nei campi della Letteratura, Medicina, Fisica, Chimica ed Economia). A deciderlo fu proprio l'ideatore, che lo lasciò scritto nel testamento. C'è però da sottolineare che, ai suoi tempi, la Norvegia faceva parte del Regno di Svezia.

Il programma a Stoccolma - La cerimonia nella capitale svedese si terrà nella Sala dei concerti (la Konserthuset) a partire dalle 16.30. A consegnare le onorificenze sarà il re di Svezia, Carlo XVI Gustavo: per ogni vincitore ci sarà una medaglia, un diploma e 8 milioni di corone svedesi, pari a 818mila euro. Oltre ai reali, Carlo Gustavo e Silvia, ci saranno la principessa ereditaria Vittoria e il marito Daniel. Subito dopo tutti gli invitati si sposteranno nel Salone azzurro del municipio di Stoccolma per il tradizionale banchetto finale.

Il programma a Oslo - La consegna del Nobel per la Pace si svolgerà nel municipio di Oslo, in Norvegia, a partire dalle ore 13. Alla cerimonia, presieduta dalla famiglia reale del Paese, il presidente della Colombia Manuel Santos (il vincitore) sarà presente con una trentina di invitati. Il politico sudamericano è stato l'artefice dell'accordo di pace - cominciato a ottobre 2012 - il gruppo guerrigliero delle Farc: il tavolo di dialogo fu aperto inizialmente proprio in Norvegia, a Hurdal (nella zona nord di Oslo), per poi spostarsi a L'Avana, capitale di Cuba. I negoziati sono durati quasi quattro anni.

Presenti alla cerimonia anche sette "vittime" del conflitto armato in Colombia, nonché la ex-candidata alle presidenziali Ingrid Betancourt, sequestrata dalle Farc e tenuta in ostaggio per oltre sei anni. Non ci sarà invece nessun rappresentante dei guerriglieri, a causa di problemi giuridici non risolti in Colombia, ma Santos ha assicurato che "con il cuore e l'anima" saranno lì con lui. Il presidente colombiano riceverà un diploma, una medaglia e 8 milioni di corone svedesi, che donerà alle vittime del conflitto.