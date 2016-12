Il caso Bob Dylan-Nobel sembra finalmente arrivare al capolinea. L'artista non sarà presente al banchetto per i vincitori, che si svolgerà a Stoccolma il 10 dicembre, ma l'organizzazione dei premi Nobel su Twitter ha reso noto che sarà letto un discorso inviato dallo stesso Dylan, vincitore per la letteratura. Il menestrello sarà presente anche attraverso il brano "A Hard Rains A Gonna-Fall", cantato alla cerimonia di consegna da Patti Smith.