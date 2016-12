Nobel letterario a Bob Dylan, parla un accademico di Svezia: "Il suo silenzio è scortese e arrogante"

"Il silenzio di Dylan è scortese e arrogante": a parlare è un membro dell'Accademia di Svezia, Per Wastberg. L'istituto ha perso la pazienza per il comportamento dell'artista che da quando si è visto assegnare il Premio Nobel il 13 ottobre non ha né ringraziato né parlato del riconoscimento, pur apparendo in pubblico ai suoi concerti. Secondo l'accademico, la non reazione del cantautore era prevedibile, ma risulta comunque "irrispettosa".