Bob Dylan non andrà in Svezia a ritirare il Premio Nobel

Bob Dylan non andrà a Stoccolma a ritirare dalle mani del Re di Svezia il Premio Nobel per la letteratura perché occupato "da altri impegni". La cerimonia di consegna dello storico riconoscimento è in programma il 10 dicembre all'Accademia reale svedese delle Scienze. In precedenza il cantante aveva già detto che avrebbe partecipato all'evento soltanto "se potrò". A poco più di tre settimane dall'appuntamento, il cantautore fa sapere che intende dare forfait.

Attraverso un comunicato, l'Accademia ha spiegato di aver ricevuto una lettera dal musicista: "Avrebbe voluto ricevere il premio di persona ma altri impegni rendono la cosa sfortunatamente impossibile. Dylan ha voluto sottolineare di sentirsi estremamente onorato per questo premio Nobel".



Il giorno dell'annuncio, il 13 ottobre, il cantautore americano tenne un concerto a Las Vegas senza fare un cenno al premio, terminando oltretutto con il brano di Sinatra "Why Try To Change Me Now?" (per chi volesse leggerci la conferma della nota avversione per i media). Sono dovuti trascorrere diversi prima che Dylan commentasse l'assegnazione dell'onorificenza. Per questo motivo uno dei membri dell'Accademia di Svezia, lo scrittore Per Wastberg, lo aveva definito "maleducato e arrogante".