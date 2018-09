New York, Cynthia Nixon battuta da Andrew Cuomo a primarie dem

Sfuma il sogno di Cynthia Nixon, l'attrice ex star di "Sex and the City" e attivista politica: è stata facilmente battuta da Andrew Cuomo nelle primarie democratiche per la poltrona di governatore dello Stato di New York. Cuomo, sostenuto dall'establishment del partito, si candida così per puntare al suo terzo mandato. Nixon, 52 anni, rappresentante dell'ala liberal dei dem, sperava di battere Cuomo, che invece ha vinto con oltre il 66% dei voti.