Manchester, media: il fratello di Abedi voleva colpire l'inviato Onu in Libia

L'attentato era stato pianificato per l'inizio dell'anno, ma le forze di sicurezza del Paese hanno sventato il complotto.



Manchester, trovata la "fabbrica della bomba" - Sul fronte delle indagini, si è scoperto il covo in cui è stata fabbricata la bomba usata da Abedi nella strage all'Arena. Si tratta di un appartamento in un anonimo condominio nel nord di Manchester, come rivelano i media britannici. Gli agenti dell'antiterrorismo hanno individuato un edificio a Somerton Court, in un quartiere chiamato Blackley.



Abedi aveva pagato 700 sterline per affittarlo e ci era rimasto sino a qualche settimana fa. Il proprietario aveva notato che gli allarmi antincendio erano stati disattivati in modo da evitare che si potessero accendere durante la costruzione dell'ordigno. Abedi aveva preso in affitto anche un altro appartamento, quest'ultimo nel centro di Manchester a Granby Row, che fungeva invece da base operativa nei giorni precedenti all'attacco all'Arena.



Salgono a 12 le persone arrestate in relazione all'attentato - La polizia britannica intanto ha arrestato un uomo di 25 anni, nella zona di Old Trafford di Manchester, nell'ambito delle indagini sull'attacco di Manchester. Lo rende noto il Guardian spiegando che intorno alle 14 locali sono state udite esplosioni vicino a Quantock Close e Selworth Road in Moss Side, zone transennate dalla polizia. Al momento sono quindi 12 i fermati in relazione all'attacco in cui sono state uccise 22 persone.



Daily Mail: "Fbi informò Londra dei piani di Abedi" - Intanto dalla stampa emergono nuove indiscrezioni. Secondo quanto riporta il Daily Mail, che cita fonti della sicurezza, le autorità britanniche vennero informate a gennaio dall'Fbi su un progetto di attentato da parte di Salman Abedi. Stando a quanto riferito, l'Fbi disse all'MI5 che Abedi faceva parte di una cellula dello Stato islamico che progettava di colpire un obiettivo politico nel Regno Unito.