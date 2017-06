Strage di Manchester, la polizia locale effettua altri due arresti

Arrestato il cugino del kamikaze - Secondo altri media locali, tra le persone arrestate ci sarebbe anche un cugino del kamikaze, che gestisce un negozio da barbiere. Abdallah Forjani, 24 anni, è stato fermato mercoledì insieme ad altri due uomini nella sua abitazione in città, nel quartiere di Fallowfield. Agenti armati hanno perquisito il suo negozio all'alba di venerdì e hanno sequestrato alcuni oggetti ritenuti di interesse per le indagini.



Una delle teorie, non suffragate comunque da elementi oggettivi, è che Salman Abedi possa aver utilizzato il negozio di barbiere del cugino per reperire perossido di idrogeno, un prodotto chimico molto usato dai parrucchieri che può essere inoltre usato per assemblare bombe. Al momento comunque Forjani non è considerato un complice di Abedi nekll'attacco. Gli ordigni utilizzati a Londra nelle stragi del 7 luglio furono assemblati utilizzando ingenti quantità di perossido di idrogeno e sulla scia degli attentati furono presi provvedimenti per limitare la vendita di questo prodotto chimico soltanto a chi potesse dimostrare di farne un uso lecito.