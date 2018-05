Londra, arrestato il nipote di Meghan Markle: aveva un coltello a serramanico

Il nipote di Meghan Markle è stato arrestato a Londra mentre tentava di entrare in una discoteca con un coltello a serramanico . Tyler Dooley, il figlio 25enne del fratellastro della duchessa, si è giustificato con gli addetti alla sicurezza del locale dicendo: "Non voglio attaccare nessuno, ce l'ho per protezione perché Donald Trump ha detto che Londra è ormai una zona di guerra".

Dopo essere stato fermato e aver fornito una discutibile scusa, il 25enne ha anche tentato di scappare, ma è stato fermato e consegnato alla polizia. Tyler vive in Oregon, negli Stati Uniti, e fa il produttore di marijuana a scopo ricreativo. Di recente aveva annunciato di aver creato una tipologia di cannabis a cui aveva dato il nome di "Meghan".



Non proprio un omaggio visto che, in prossimità delle nozze reali, aveva scritto una lettera aperta, poi pubblicata sui giornali, in cui invitata il secondogenito di Diana a non sposare la sorellastra del padre, definendola "una donna stanca, superficiale e presuntuosa".