Meghan Markle: “Mio padre non ci sarà al matrimonio”

"Mio padre non potrà essere al nostro matrimonio", scrive Meghan Markle in un messaggio diffuso dal Twitter di Kensington Palace nel quale sottolinea di aver sempre "avuto a cuore" il genitore e di "sperare che gli sia dato lo spazio per concentrarsi sulla sua salute". Thomas Markle infatti ha subito un intervento cardiaco in seguito al malore accusato nei giorni scorsi.