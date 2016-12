La ricerca delle vittime del rave di Oakland è sui social

Sono 30 le vittime accertate nell'incendio del rave in Oakland , in California, anche se i dispersi sono ancora decine. I familiari delle possibili vittime cercano disperatamente delle notizie sui loro cari tanto da trasformare la pagina facebook del rave in una raccolta di informazioni su chi si è salvato e su chi purtroppo è ancora scomparso. Intanto il musicista che stava suonando sul palco al momento della tragedia annuncia sui social che si è salvato.

La pagina social dell'evento è stata trasformata in una bacheca dove chi ha notizie può postare aggiornamenti in tempo reali aiutando sia le famiglie sia i soccorritori. Un utente, infatti, ha messo i nomi di tutti i dispersi, invitando chiunque a comunicare eventuali novità sulla loro sorte. Per chi ha perso qualcuno, invece, viene suggerito il numero di un gruppo per il supporto familiare.



Nel frattempo il cantante Joel Shanahan, in arte Golden Donna, ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Joel sta bene ma come molte persone è preoccupato e ha molti amici che ancora risultano scomparsi". Il musicista era sul palco quando l'incendio è scoppato