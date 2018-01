Italiano ucciso e smembrato in Thailandia, preso il suo assassino

Arrestato in Thailandia Amaury Rigaux, il francese sospettato di aver ucciso Giuseppe De Stefani il 19 gennaio assieme all'amante thailandese, ex moglie della vittima. Lo hanno annunciato media locali, aggiungendo che la donna - Rujira Iamlamai - non è ancora stata rintracciata. Il corpo della vittima, fatto a pezzi e dato alle fiamme, era stato ritrovato in una zona boschiva.