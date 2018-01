Italiano smembrato e dato alle fiamme in Thailandia, si segue pista passionale

Il corpo smembrato e bruciato di un italiano è stato ritrovato in un bosco nella provincia di Phichit, nel nord della Thailandia. La vittima, Giuseppe De Stefani, era un 62enne di Sondrio. La polizia è sulle tracce di Rujira Eiumlamai, una thailandese 38enne ex moglie di De Stefani, e del suo amante francese: i due sono sospettati di aver tagliato il cadavere, richiudendolo in una valigia per trasportarlo in un'area isolata.