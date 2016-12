Iran, no alle foto di modelle senza velo su Instagram: otto arresti, altre 21 "avvisate"

Otto persone legate all'ambiente della moda e accusate di diffondere una "cultura immorale e anti-islamica" sono state arrestate in Iran: lo si apprende dal capo del tribunale competente per i delitti di cybercriminalità. Nella fattispecie l'accusa è di aver pubblicato su Instagram delle foto di donne non velate. Oltre agli otto arresti sono stati lanciati "avvertimenti" ad altre 21 persone. Secondo il tribunale, il dovere della giustizia è di "agire contro coloro che commettono tali crimini".