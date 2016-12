In pista con Barack Obama e Michelle, il ballo della 106enne alla Casa Bianca

Era stato il suo sogno di una vita. E lo ha realizzato dopo aver festeggiato il suo 106esimo compleanno. Virginia McLaurin ha infatti incontrato, alla sua veneranda età, il presidente Barack Obama , che ha ricevuto la brillante signora alla Casa Bianca in compagnia della moglie Michelle .

Virginia, anche lei di colore, non ha frenato il suo entusiasmo nel poter vedere e conoscere la coppia presidenziale, con cui si è lanciata in un ballo di gioia e di commozione. Il segreto per ballare così alla sua età? "E' solo muoversi", ha detto, esprimendo tutta la sua soddisfazione di poter incontrare un presidente nero.