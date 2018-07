Grotta Thailandia, baby calciatori lasceranno oggi l'ospedale

I 12 ragazzini salvati dalla grotta di Tham Luang in Thailandia potranno lasciare con un giorno d'anticipo l'ospedale dove sono stati ricoverati subito dopo essere stati portati in salvo. La squadra di calcio dei "Wild Boars" e il loro allenatore terranno una conferenza stampa in serata: le autorità thailandesi sperano così che si soddisfi l'enorme interesse per la loro storia, in modo che i baby calciatori possano tornare il prima possibile alla loro vita normale.