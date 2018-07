Thailandia, i baby calciatori davanti alle telecamere: "Grazie per averci salvati"

Saranno dimessi giovedì i 12 piccoli calciatori rimasti bloccati per 17 giorni nelle grotte Thailandesi insieme al loro allenatore. Dopo il difficile e lungo salvataggio, sono in netta ripresa, così possono ora scherzare, disegnare e finalmente parlare davanti alle telecamere. Uno di loro dice: "Grazie per avermi salvato, ora sto bene", un altro alza il braccio in segno di vittoria.