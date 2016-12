Giappone, sisma di magnitudo 5.3 a sud di Fukushima

Un sisma di magnitudo 5.3 ha colpito la prefettura giapponese di Ibaraki, a sud di Fukushima. Lo ha reso noto l'Istituto di Geofisica statunitense. Non si hanno notizie di vittime né danni. La scossa è stata avvertita anche a Tokyo, ma al momento non è stato diffuso alcun allarme tsunami. Non è infine stata registrata alcuna irregolarità nelle emissioni radioattive provenienti dalla centrale di Fukushima, in via di smantellamento.