Gb, sms razzisti su Meghan Markle: leader Ukip lascia fidanzata

Eletto a settembre alla guida del partito anti-immigrazione, il 54enne Henry Bolton ha annunciato su Twitter che la sua partner Jo Marney è stata sospesa dal partito dopo che sms da lei inviati a un amico sono stati resi pubblicati dal Mail on Sunday. La donna in quei messaggi scriveva che l'americana Markle, la cui madre è afroamericana, "ha il cervello piccolo", "è una stupida attrice di cui nessuno ha sentito il nome" e "contaminerà la nostra famiglia reale" con il "suo seme". E ancora: "Ci saranno poi un primo ministro musulmano. E un re nero", "e' il Regno unito, non l'Africa". Inoltre, Marney afferma che lei non avrebbe mai una relazione sessuale con "negri", perché "sono brutti".