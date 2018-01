Meghan Markle, il mistero dei tre anelli

Alla prima uscita ufficiale dopo le festività natalizie il principe Harry e Meghan Markle si sono recati a Brixton. Sempre sorridente e disponibile, l'ex attrice ha sfoggiato tre sottilissimi anelli rispettivamente sul pollice, indice e anulare della mano destra che non sono passati inosservati. Secondo la chiromanzia indica "testardaggine o bisogno di avere il controllo della tua vita pubblica".

Capelli raccolti e leggermente arruffati, sorriso contagioso e completo nero sotto un cappottino chiaro. Meghan Merkle si è presentata così al fianco del suo futuro sposo a Brixton davanti alla folla desiderosa di conoscerla e avvicinarla. L'ex attrice, che il 19 maggio diventerà la moglie di Harry, nella sua elegante semplicità ha indossato anche tre fascette dorate sulle dita della mano destra che, secondo gli esperti non sarebbero state posizionate a caso.



Nella chiromanzia tradizionale indossare un anello al pollice indica motivazione, controllo e aggressività. Quello all'indice indica "re, regina appena nominato". Nessuna spiegazione sulla fascetta posizionata all'anulare. Sulla mano sinistra invece "regna" un unico anello, quello di fidanzamento.



Intanto, mentre tutti sono focalizzati sul look di Meghan, Kensington Palace fa sapere che l'attrice dice addio a Instagram, Facebook e Twitter "che non usava da tempo", mentre lo scorso aprile c'è stata la chiusura del suo sito di lifestyle.