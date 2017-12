Gb, regalo di Natale per i senzatetto: arrivano i distributori automatici

A inizio dicembre in Gran Bretagna più di cento tessere magnetiche verranno consegnate ad altrettanti senzatetto che potranno così ritirare da appositi distributori beni di prima necessità . Per i clochard sarà possibile richiedere fino a tre articoli al giorno tra carta igienica, calzini, succhi di frutta, barrette energetiche e altro. Le macchine verrano poste davanti al centro commeciale "Broadmarsh", a Nottingham e saranno attive 24 ore su 24. Ma l'idea di Action Hunger , organizzazione umanitaria che ha lanciato l'iniziativa, è esportare il progetto in altre città britanniche e all'estero.

Gb, arrivano i distributori automatici per senzatetto Twitter 1 di 4 Twitter 2 di 4 Twitter 3 di 4 Twitter 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Abbiamo scelto Nottingham - ha detto Huzaifah Khaled, amministratore di Action Hunger - perché è la città in cui sono cresciuto e con cui ho un'affinità particolare. Ma secondo i nostri piani distributori simili verrano installati a Manchester a gennaio, e poi a Londra e a Birmingham. Tutto però dipende da come andranno le cose a Nottingham."



Le card verranno distribuite dagli assistenti sociali del centro The Friary, partner di Action Hunger, che daranno priorità ai senzatetto che dormono per strada. Una volta ricevuta la card i clochard dovranno recarsi almeno una volta a settimana presso il centro sociale affinché venga verificato l'effettivo utilizzo della tessera.



Il 50% della merce dei distributori automatici verrà donata da Fare Share, organizzazione benefica impegnata nella lotta alla fame nel mondo, l'altra metà invece verrà acquistata da Action Hunger. Se il progetto pilota dovesse avere successo, macchine simili verranno installate anche in città degli Stati Uniti come New York, Los Angeles e Seattle.