Francia, guai per un'ex candidata del Fn: finge di essere stata rapita per passare il weekend con l'amante

Voleva trascorrere un weekend romantico con il suo amante e ha pensato di “liberarsi” del marito facendogli credere di essere stata rapita. È la storia di Sandy Gaillard, 25 anni, ex candidata del Front National. Il suo (ormai) ex, preoccupato, ha avvisato subito la gendarmeria. Ma quando gli agenti l’hanno trovata, la presunta vittima non è apparsa per nulla provata. E, poco dopo, ha confessato. È accaduto in Francia. La donna - lasciata dal marito - è stata condannata per procurato allarme a sei mesi di carcere (la pena è stata sospesa), a pagare 5 mila euro di multa e a farsi visitare da uno psicologo. Lo riporta Le Parisien.