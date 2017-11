Vicenza, trova la casa svaligiata: va dal vicino e scopre la moglie nel suo letto

Sembra la trama di una fiction, ma quanto accaduto una decina di giorni fa ad un artigiano di 54 anni, residente a Vicenza, è tutto tranne che finzione. La sua serata da dimenticare inizia intorno alle 20. Tornato a casa dal lavoro ha trovato dapprima l'abitazione svaligiata dai ladri; poi, non riuscendo a rintracciare la moglie, si è rivolto al vicino per capire se avesse sentito o visto qualcosa e lì oltre il danno la beffa: la consorte era proprio nell'abitazione a fianco, precisamente a letto con il vicino.

Come riporta il Giornale di Vicenza il fatto risale a una decina di giorni fa, in zona Campedello. I ladri sarebbero entrati da una finestra al primo piano e, dopo aver aperto la cassaforte, hanno rubato i gioielli di famiglia, portando via anche un armadietto blindato contenente 7 fucili. Ma il furto alla fine è passato decisamente in secondo piano e l’arrivo dei carabinieri per i rilievi è stato provvidenziale, evitando scenate a tre o anche peggio.