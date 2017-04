Francia al voto, le urne si aprono tra incertezza e paura terrorismo

Nell'ultima settimana i sondaggi ha rilevato come il distacco tra il centrista indipendente Emmanuel Macron, la leader dell'ultradestra Marine Le Pen, il conservatore François Fillon e il candidato della sinistra radicale Jean-Luc Mèlenchon si sia assottigliato. Dagli oltre dieci punti di fine marzo tra Le Pen (in testa con il 25%) e Mèlenchon (che allora non arrivava al 15%), si è passati a meno di cinque punti di distacco. Secondo la media di 11 tra i sondaggi più recenti, risalenti agli ultimi giorni e condotti prima dell'attacco degli Champs-Elysèes, Macron otterrà il 23%, seguito da Le Pen con il 22,4%, Fillon con il 20% e Mèlenchon con il 18,5 %. Il margine d'errore è di 2-3 punti.



Il sondaggio Odoxa realizzato dopo l'attacco nel centro di Parigi ha registrato un miglioramento per Le Pen, il cui sostegno è salito dell'1%. È rimasta comunque dietro Macron, ma passando al 23%, mentre lo sfidante avrebbe il 24,5%. Il direttore dell'istituto Ifop, Frèdèric Dabi, ha detto a "Les Echos" che l'impatto dell'attacco di Parigi potrebbe essere "molto moderato", perché esso è avvenuto molto a ridosso del voto e perché i francesi si sono 'abituati' a fatti del genere. Ma, per Dabi, potrebbe esserci un impatto sull'affluenza, mentre è previsto un dato insolitamente alto di indecisi o previste astensioni, attorno al 30% sul totale di quasi 36 milioni di aventi diritto al voto. "Quel che è accaduto potrebbe cambiare le cose, potrebbe far decidere il 25%-26% degli indecisi", afferma. Solitamente le tv diffondono alle 20 locali, subito dopo la chiusura delle urne, i nomi dei due presunti finalisti. Questa volta, però, non succederà: "Non ci assumeremo rischi inutili", dice Dabi.



L'attenzione è altissima alla sicurezza. Martedì due uomini sono stati arrestati a Marsiglia per il sospetto che preparassero un attacco imminente, giovedì è stata la volta dell'attacco sugli Champs-Elysées, che è costato la vita a un poliziotto ed è stato rivendicato dall'Isis, e sabato un nuovo allarme alla Gare du Nord. Il governo ribadisce che la minaccia persiste e "Le Parisien" ha diffuso un documento classificato dei servizi francesi secondo cui sulle elezioni incombono diverse minacce, in cima ad esse quella jihadista, descritta come "costante e sostanziale". Circa 50mila agenti di polizia e gendarmerie sono stati dispiegati, assieme a 7mila militari, per rafforzare le misure di sicurezza negli oltre 65mila seggi elettorali in tutto il Paese. E sono previsti più controlli nelle strade e verifiche dei documenti all'ingresso dei seggi, per far entrare i soli iscritti.