Parigi, panico per uomo con un coltello contro gendarmi: bloccato

L'episodio ha provocato soltanto molta paura ma non ha avuto conseguenze. I militari hanno tenuto a distanza l'uomo con il coltello, l'hanno fermato e portato via. Artificieri e unità cinofile sono poi arrivati per il controllo dei bagagli che erano stati abbandonati a terra dai passeggeri presi dal panico, fuggiti e nell'impossibilità di rientrare per il perimetro di sicurezza subito stabilito con divieto di accesso.



Probabilmente il gesto di uno squilibrato - Una fonte della polizia ha detto a Bfm-Tv che l'uomo si aggirava con il coltello in mano perché "temeva per la sua vita". Secondo la stessa fonte, non avrebbe mai assunto un atteggiamento davvero minaccioso e quando i gendarmi gli hanno ordinato di stendersi a terra non ha opposto alcuna resistenza.