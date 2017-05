Facebook: fake news e account falsi usati dai governi per la propaganda

Tentativi di propaganda e manipolazione dell'informazione, apparentemente orchestrati da governi o soggetti organizzati, sono stati rilevati da Facebook. E' l'allarme lanciato dal social secondo cui si sfruttano "fake news" e profili falsi per influenzare l'opinione pubblica, come è successo nelle elezioni Usa. Per questo la piattaforma ha messo in campo misure di contrasto non solo negli States ma anche in Francia dove sono in corso le presidenziali.