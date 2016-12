Facebook dichiara guerra alle bufale: lanciato un piano contro le "fake news"

Dopo le polemiche per le "fake news" che hanno segnato la campagna elettorale Usa e indotto un uomo ad entrare armato in una pizzeria indicata online come teatro di un traffico sessuale minorile, Facebook ha deciso di dichiarare guerra alla notizie false diffuse sul web. Il social network individuerà le potenziali "fake news" tramite le segnalazioni dei lettori e attraverso un suo software, poi chiederà a un consorzio di giornalisti di verificarle.

La società renderà più facile per gli utenti segnalare articoli falsi sul proprio news feed e che collaborerà con organizzazioni come il sito di fact-checking Snopes, ma anche con Abc News e Associated Press, per verificare l'autenticità delle storie. Secondo quanto spiega Facebook, nel momento in cui le organizzazioni identificheranno una notizia come falsa, questa verrà indicata come 'disputed', cioè 'contestata', e sarà reso disponibile un link a un articolo che spiega il perché. Le storie 'contestate' potrebbero comparire più in basso nel news feed.