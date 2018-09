Esclusiva Tgcom24, l'appello di Al Baghadi sul canale Isis italiano

"La bilancia delle vittorie e delle sconfitte non si basa sulla perdita di un villaggio o di una città, se si abbandona la fede saremo sconfitti e umiliati". E' solo un passaggio del discorso che l'emiro Abu Bakr al Baghdadi ha pronunciato ad agosto ai suoi seguaci. Un messaggio per smentire le notizie che lo davano ferito o addirittura morto. Tgcom24 è potuto entrare in possesso della trascrizione di questo messaggio fatta Ansar Al Khilafah Fi, il sedicente braccio italiano dell'Isis. I seguaci di Al Baghdadi usano per comunicare la piattaforma Telegram che impedisce la tracciabilità.