Eclissi totale di sole nel Pacifico, cielo oscurato per 4 minuti di vero spettacolo

La Luna ha cominciato ad interporsi tra la Terra e il Sole alle 6:19 ora indonesiana (quando era notte in Italia) per raggiungere la fase dell'eclissi totale circa un'ora più tardi, oscurando completamente per poco meno di quattro minuti il cielo di alcune regioni dall'isola di Sumatra fino all'arcipelago delle Molucche. L'eclissi totale è poi proseguita nel Pacifico, mentre delle eclissi parziali erano visibili anche nel Nord dell'Australia e in alcuni Paesi del Sud-est asiatico, come Myanmar.



La prossima eclissi totale sarà il 21 agosto 2017, ma anche in quell'occasione non sarà visibile dall'Italia.