Martedì l'eclissi totale di Sole: sarà buio completo con la super luna nera

Tanti astronomi, anche italiani, sono già in viaggio verso le isole di Indonesia e Micronesia per assistere dal vivo allo show e studiare così nel dettaglio l'atmosfera solare. "L'eclissi si verificherà con la complicità della prima 'super luna' dell'anno, una luna nuova che si troverà vicina al punto di minima distanza dalla Terra - spiega l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope -. Per questo il suo disco apparirà più grande e agevolerà l'eclissi, oscurando meglio il Sole".



Nel punto di migliore visibilità, a est dell'Indonesia nell'Oceano Pacifico, lo spettacolo avrà il suo culmine alle 2.58 (ora italiana). L'eclissi sarà invece parziale per gli osservatori che vi assisteranno dal nord dell'Australia, dall'Asia orientale e dall'Alaska.



La Nasa offrirà una diretta sul web a partire dalle 2 di notte, mentre i suoi ricercatori saranno in Indonesia per vincere una sfida contro il tempo: riuscire a studiare la parte più interna dell'atmosfera solare (corona) scattando immagini a raffica in 3 minuti di buio. Un'occasione imperdibile, visto che per la prossima eclissi totale bisognerà aspettare il 21 agosto 2017.



"Palle di fuoco" nel cielo sopra di noi - Chi non riuscirà a raggiungere l'Indonesia potrà consolarsi anche restando in Italia con la caccia alle "palle di fuoco", come quella che ha solcato i cieli della Scozia pochi giorni fa: nelle ultime settimane gli avvistamenti si sono moltiplicati.



"I bolidi sono dei mini asteroidi, della lunghezza di pochi metri, che entrano nell'atmosfera terrestre e bruciano, generando una colorata scia luminosa", spiega Ettore Perozzi, del Centro di coordinamento sui Neo (Near Earth Objects) dell'Esa (Agenzia Spaziale Europea). "Sono un evento piuttosto frequente e in genere non pericoloso. E' raro che siano così grossi da non disintegrarsi del tutto in atmosfera finendo al suolo come meteoriti: se ne conoscono solo 15 nel mondo che hanno sfondato tetti di case".