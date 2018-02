Dubai, arriva il primo taxi-drone a guida autonoma

Prestazioni - L'Ehang 184, totalmente elettrico, può effettuare una salita in verticale di 300 metri e volare per 15 km raggiungendo i 130 km/h. Il drone può volare anche con vento forte oltre che di notte o nella nebbia.



L'azienda punta sulla sicurezza - Al volo di presentazione ha preso parte anche l'amministratore delegato dalla Ehang, per mostrare come ci si possa fidare del mezzo. Dall'azienda fanno sapere anche che il drone è in grado di percepire ed evitare gli ostacoli in volo.