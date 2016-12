Da Fabrizio Quattrocchi a Rolando Del Torchio: gli italiani rapiti nel mondo dal 2004 a oggi

2004, IRAQ - Vengono sequestrati a Baghdad 4 contractor, Fabrizio Quattrocchi, Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. Quattrocchi viene ucciso, gli altri liberati. Straziante il video in cui la vittima dice ai carnefici: "Vi faccio vedere come muore un italiano".



2004, IRAQ - Rapiti il freelance Enzo Baldoni, ucciso poco dopo, e le due cooperanti Simona Torretta e Simona Pari, liberate dopo 19 giorni.



2005, IRAQ - Rapita la giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena. Subito dopo la sua liberazione, un militare americano uccide per errore il funzionario del Sismi Nicola Calipari che era andato a prenderla.



2007, AFGHANISTAN - Rapito dai talebani il giornalista di Repubblica Daniele Mastrogiacomo, poi liberato.



2009, MALI - Al Qaeda rapisce il 17 dicembre 2009 due coniugi italiani, Sergio Cicala e Philomene Kabourè. Vengono liberati dopo quattro mesi.



2011, LIBIA - Primo rapimento dell'inviato della Stampa Domenico Quirico. Resta ostaggio in Libia per due giorni con i colleghi Elisabetta Rosaspina e Giuseppe Sarcina, entrambi del Corriere della Sera, e Claudio Monici, di Avvenire.



2011, SOMALIA - I pirati somali catturano due navi mercantili italiane, la Savina Caylyn, con 5 italiani a bordo, e la Rosalia D'Amato, con 6 italiani. Gli ostaggi vengono liberati insieme alle unità lo stesso anno, dopo mesi di prigionia.



2011, SUDAN - Nel Darfur viene catturato dai ribelli locali il cooperante di Emergency Francesco Azzarà, liberato dopo 124 giorni.



2011, TANZANIA - Gli shabaab somali catturano al largo della Tanzania l'italo-sudafricano Bruno Pellizzari mentre si trova sulla sua barca a vela con la fidanzata sudafricana. Viene liberato dopo un anno e mezzo con un blitz dell'esercito somalo.



2011, ALGERIA - I terroristi islamici sequestrano la turista Sandra Mariani e la cooperante Rossella Urru. Entrambe vengono liberate nel 2012.



2011, NIGERIA - Finisce in tragedia il rapimento in Nigeria dell'ingegnere Franco Lamolinara, sequestrato dagli jihadisti: l'italiano viene ucciso dai sequestratori durante un blitz delle forze speciali di Londra, che volevano liberare un ostaggio britannico tenuto con lui.



2012, PAKISTAN - Tragedia anche per il cooperante Giovanni Lo Porto, sequestrato in Pakistan nel 2012 mentre lavorava per una ong tedesca: viene ucciso in un raid di un drone della Cia nel gennaio 2015 assieme ad un altro ostaggio, l'americano Warren Weinstein. La notizia si apprende ad aprile e Barack Obama in persona si scusa in diretta tv.



2013, SIRIA - Secondo rapimento per Quirico, che resta nelle mani dei sequestratori per quattro mesi.



2013, SIRIA - Continua purtroppo a non esserci alcuna notizia del gesuita padre Paolo Dall'Oglio, scomparso in Siria nel 2013 mentre cerca di mediare a Raqqa per la liberazione di un gruppo di ostaggi.



2014, LIBIA - Nel 2014 in Libia vengono rapiti due tecnici italiani, in due diversi episodi: l'emiliano Marco Vallisa e il veneto Gianluca Salviato, entrambi liberati dopo diversi mesi. Così come Ignazio Scaravilli, il medico catanese sequestrato nel gennaio 2015 e rilasciato a giugno.



2014, SIRIA - Le due volontarie Greta Ramelli e Vanessa Marzullo vengono rapite nel nord della Siria alla fine di luglio. Saranno liberate a gennaio 2015.



2015, FILIPPINE - Il 7 ottobre viene rapito Rolando Del Torchio, 56 anni, ex sacerdote sequestrato nel suo ristorante a Dipolog City, nel sud delle Filippine, in un'area dove operano diversi gruppi separatisti musulmani. E' stato liberato l'8 aprile 2016.



2015, LIBIA - Vengono rapiti quattro tecnici della Bonatti, Fausto Piano, Salvatore Failla, Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, nella zona di Mellitah, a 60 km da Tripoli. Piano e Failla sono stati uccisi in un conflitto a fuoco il 2 marzo del 2016. Pollicardo e Calcagno sono stati liberati due giorni dopo, il 4 marzo.



2016, EGITTO - Il ricercatore friulano Giulio Regeni, scomparso al Cairo il 25 gennaio scorso, è stato ritrovato senza vita la sera del 3 febbraio. Dall'autopsia è emerso che è stato ucciso dopo prolungate torture.