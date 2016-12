Filippine, Rolando Del Torchio è libero: era stato sequestrato sei mesi fa

Media: famiglia Del Torchio ha pagato riscatto - Per il rilascio la famiglia avrebbe pagato un riscatto. Lo rivela il sito di informazione filippino Rappler, citando fonti di intelligence e della polizia locale. Le fonti riferiscono che i parenti avrebbero pagato ai rapitori 30 milioni di peso (circa 570mila euro).



Del Torchio, 56 anni, era stato sequestrato il 7 ottobre nel suo ristorante "Ur Choice Cafè", nel sud delle Filippine, in un'area dove operano diversi gruppi separatisti musulmani. il rapimento non era mai stato rivendicato ma gli investigatori avevano ipotizzato subito il coinvolgimento di Abu Sayyaf, il gruppo terroristico noto per la sua strategia di sequestri a scopo di estorsione e che ha lo roccaforte proprio sull'isola di Sulu dove è stato individuato l'ostaggio italiano.



Laureato in Agraria, negli Anni '90 Del Torchio aveva lavorato a fianco degli agricoltori e dei pescatori locali, dedicandosi a istituire cooperative per migliorare le loro condizioni in un'area ricca di risorse ma tra le più povere dell'arcipelago e a maggioranza cattolica. Tale impegno gli era costato minacce di morte e di rapimenti da parte dei potenti clan locali. Dopo aver smesso la tonaca nel 2001, l'ex sacerdote era comunque rimasto a Mindanao, stabilendosi a Dipolog City e aprendo un ristorante di successo.