Libia, liberi gli altri due ostaggi italianiMilizia di Sabrata: "C'è stato un blitz"

Calcagno e Pollicardo, ha spiegato la Farnesina, non sono più nelle mani dei loro rapitori e si trovano sotto la tutela del Consiglio militare di Sabrata. Sarebbero in buona salute.



Liberazione avvenuta con un blitz - Il capo del Consiglio militare di Sabrata, Altaher Algrabli, ha confermato che i tecnici italiani sono stati liberati attraverso un blitz. Il miliziano ha sostenuto che il raid ha causato nove vittime tra cui due donne kamikaze. Una versione che coincide con quella data dal sindaco di Sabrata.



Il capo del Consiglio municipale di Sabrata, Hussein al-Zawadi, aveva sostenuto invece che Pollicardo e Calcagno sono riusciti a sfondare da soli la porta principale della casa in un cui erano tenuti prigionieri nella parte nord-ovest della città libica, riuscendo così a fuggire dal un gruppo affiliato all'Isis che li teneva prigionieri.



Il messaggio dei due ostaggi liberati: "Psicologicamente devastati" - "Io sono Gino Pollicardo e con il mio collega Filippo Calcagno oggi 5 marzo 2016 siamo liberi e stiamo discretamente fisicamente, ma psicologicamente devastati. Abbiamo bisogno di tornare urgentemente in Italia". Questo il messaggio scritto in stampatello su un foglietto di quaderno pubblicato da "Sabratha Media Center". I due, nella foto pubblicata dal sito in lingua araba, compaiono mentre sono al telefonino, con barba lunga e con i visi molto provati.



Intelligence: "Ostaggi presto in zona sicura" - Pollicardo e Calcagno, stando a fonti di intelligence, sarebbero nelle mani della "polizia" locale e presto saranno trasferiti in una "zona sicura" e presi in consegna da agenti italiani che li riporteranno in patria.



Figlio Calcagno: "Sentito mio padre, sta bene" - "Ho appena sentito al telefono mio padre, è libero. Sta bene, anche se è molto provato. Mi ha detto che in questo momento lui e Gino Pollicardo sono nelle mani della polizia libica e che non vedono l'ora di rientrare in Italia". Lo ha detto Gianluca Calcagno, figlio di Filippo.