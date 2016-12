Libia, uccisi due italiani rapitiConvoglio attaccato da forze di sicurezza

Copasir: "Alta probabilità siano loro" - Non essendo disponibili i corpi, recuperati dai miliziani, non è stato possibile effettuare un riconoscimento. Tuttavia secondo il Copasir, si tratta di Failla e Piano: "Diciamo che c'è un'alta probabilità, in base a un riconoscimento fatto utilizzando delle tecniche fotografiche, che possano essere effettivamente i due soggetti di cui si è parlato", ha detto il presidente del comitato parlamentare, Giacomo Stucchi, al termine dell'audizione del sottosegretario Minniti.



Testimone: "Italiani forse usati come scudi umani" - Un testimone libico, rientrato a Tunisi da Sabrata, ha riferito che i due ostaggi italiani "sono stati usati come scudi umani" dagli jihadisti dell'Isis, e sarebbero morti "negli scontri" con le milizie. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Nell'attacco sarebbero morti almeno sette presunti jihadisti, la maggior parte di nazionalità tunisina. Negli scontri, inoltre, una donna ha perso la vita e un bambino è rimasto ferito.



Il capo del 'Sabratha Media Center', Esam Krair, citato dall'Associated Press, sostiene invece che i corpi dei due italiani sarebbero stati trovati con delle armi in pugno. Krair ha raccontato che le milizie locali che combattono l'Isis hanno attaccato due mezzi dello Stato Islamico a circa 35 km a sud di Sabrata, uccidendo i nove che viaggiavano a bordo dei veicoli. I corpi dei due italiani, secondo la sua versione, sarebbero stati trovati successivamente con delle armi in mano. In un primo momento i miliziani hanno pensato che i due fossero siriani a causa della carnagione chiara perché gli altri che erano nel convoglio erano di origine nordafricana e sub-sahariana.



Sabrata liberata da milizie anti-Isis - Sabrata, a ovest di Tripoli, è stata di recente liberata dalle milizie dell'Isis, a parte qualche ridotta tasca di resistenza ancora attiva, dai membri di una formazione armata collegata al gruppo Fajr Libya, "Alba libica".



007: "Italiani a lungo nelle mani delle milizie, non dell'Isis" - Secondo informazioni filtrate pochi giorni fa, i quattro operai della Bonatti si trovavano nelle mani delle milizie, non dell'Isis. Lo si apprende da fonti di intelligence. Gino Tullicardo, Fausto Piano, Filippo Calcagno e Salvatore Failla erano stati rapiti il 20 luglio 2015 mentre rientravano dalla Tunisia nella zona di Mellitah, a 60 km di Tripoli, nei pressi del compound della Mellitah Oil Gas Company, il principale socio dell'Eni. L'intelligence italiana aveva accreditato quasi subito l'ipotesi che i nostri connazionali fossero stati sequestrati da una delle tante milizie della galassia criminale che imperversa nel Paese. Un sequestro a scopo di estorsione, dunque, opera di criminali "comuni".



La preoccupazione, quindi, è stata sin da subito di scongiurare che venissero ceduti, in blocco o peggio ancora singolarmente, ad uno o più gruppi legati all'Isis, ormai infiltrato in diverse aree della Libia e molto interessato a gestire i sequestri, anche per i notevoli risvolti mediatici.



Chi sono i miliziani di Fajr Libya - Secondo una delle ipotesi accreditate nei mesi scorsi da fonti militari libiche, i quattro italiani sarebbero finiti nelle mani di gruppi vicini ai miliziani di Fajr Libya, la fazione islamista che ha imposto un governo parallelo a Tripoli che si oppone a quello di Tobruk, l'unico riconosciuto a livello internazionale. Secondo questa ricostruzione, i miliziani avrebbero proposto uno scambio: i nostri connazionali con sette libici detenuti in Italia e accusati di traffico di migranti.



Richiesta di riscatto - Nei mesi scorsi è circolata, senza conferme, la voce che i rapitori avessero contattato le famiglie degli ostaggi chiedendo alcune condizioni per la loro liberazione.