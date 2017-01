Cina: torna a casa in bici, pedalando per giorni nella direzione sbagliata

Trenta giorni in bicicletta per accorgersi, dopo la lunga pedalata, di aver preso la direzione sbagliata. E' accaduto a un giovane cinese che si è accorto dell'errore solo dopo essere stato arrestato perché era finito in autostrada. L'uomo era stato ai festeggiamenti del Capodanno Cinese a Rizhao, nella provincia del Shandong, in dicembre e stava rientrando a casa sua, in Qiqihar, 1.700 km di distanza.

Ma è stato fermato dagli agenti nella provincia centrale di Anhui, mentre stava viaggiando in tutt'altra direzione. A raccontare la sua storia è la Bbc, che ha ripreso il report dal giornale cinese People's Online Daily. L'uomo ha raccontato alla polizia di essersi messo in viaggio in bici perché non aveva soldi per pagarsi i mezzi pubblici. Gli agenti gli hanno così pagato il biglietto del treno per permettergli di tornare a casa sua.



Nei trenta giorni di viaggio sulle due ruote l'uomo, a corto di soldi, ha vissuto negli internet café trovati sul suo cammino. L'uomo non è in grado di leggere le cartine, dice il report, e per questo ha dovuto affidarsi alle indicazioni dei passanti: sbagliandosi di grosso.