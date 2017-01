La Cina avverte Trump: "Sulle isole contese si rischia la guerra"

"Dobbiamo inviare un segnale chiaro alla Cina, per far capire che le costruzioni sulle isole devono cessare e che il suo accesso alle isole non sarà più permesso", aveva affermato Tillerson alludendo alle isole che ospiterebbero infrastrutture navali e militari. L'alta tensione tra i due Paesi si era già manifestata nel caso del drone americano sequestrato dalla Cina e della telefonata di Trump al leader di Taiwan.



La reazione dei media cinesi - La stampa cinese ha definito "insensata" la pretesa di vietare l'accesso alle isole, che potrebbe portare ad uno scontro. "Se il team diplomatico dell'Amministrazione Trump continuerà a definire le relazioni sino-americane seguendo la linea attuale, le due parti hanno tutto l'interesse a prepararsi per uno scontro militare", si legge in un editoriale del Global Times.



La reazione di Pechino - La reazione ufficiale cinese alle affermazioni di Tillerson era stata moderata. Il portavoce del ministero degli Esteri, Lu Kang, aveva infatti dichiarato: "La situazione nel Mar Cinese Meridionale è pacifica, e speriamo che i Paesi estranei alla regione sapranno rispettare una situazione e pacifica che è interesse fondamentale del mondo intero".