2 agosto 2016 09:13 Da Pechino a Rio, passando per Londra: cinese raggiunge per la terza volta lʼOlimpiade in risciò Chen Guanming ha pedalato dalla Cina fino al Brasile in tre anni Già nel 2008 e nel 2012 il 60enne era arrivato nelle sedi dei Giochi

Tre anni di viaggio per pedalare con il suo risciò da Pechino a Rio de Janeiro, sede dei Giochi olimpici 2016. A compiere l'impresa Chen Guanming, 60 anni, originario della città cinese di Xuzhou. Non è però la prima volta che l'uomo raggiunge l'Olimpiade pedalando; già nel 2008 e nel 2012 infatti Chen si era diretto a Pechino e a Londra con il risciò. Nel primo caso, per partecipare all'organizzazione come volontario, nel secondo come sfida personale.

Da Pechino a Rio, passando per Londra: per la terza volta ai Giochi in risciò 1 di 9 Facebook Facebook Da Pechino a Rio, passando per Londra: per la terza volta ai Giochi in risciò 2 di 9 Facebook Facebook Da Pechino a Rio, passando per Londra: per la terza volta ai Giochi in risciò 3 di 9 Facebook Facebook Da Pechino a Rio, passando per Londra: per la terza volta ai Giochi in risciò 4 di 9 Facebook Facebook Da Pechino a Rio, passando per Londra: per la terza volta ai Giochi in risciò 5 di 9 Facebook Facebook Da Pechino a Rio, passando per Londra: per la terza volta ai Giochi in risciò 6 di 9 Facebook Facebook Da Pechino a Rio, passando per Londra: per la terza volta ai Giochi in risciò 7 di 9 Facebook Facebook Da Pechino a Rio, passando per Londra: per la terza volta ai Giochi in risciò 8 di 9 Facebook Facebook Da Pechino a Rio, passando per Londra: per la terza volta ai Giochi in risciò 9 di 9 Facebook Facebook Da Pechino a Rio, passando per Londra: per la terza volta ai Giochi in risciò leggi dopo slideshow ingrandisci

Otto anni fa il cinese, agricoltore in pensione, ha macinato sui pedali circa 800 chilometri da Xuzhou a Pechino, per contribuire alla buona riuscita dei Giochi organizzati dal suo Paese. Dopo aver assistito alla cerimonia di chiusura, la decisione di viaggiare in direzione Inghilterra. Nel 2010 quindi la partenza per Londra attraversando, tra le altre, Thailandia e Afghanistan. Ad attenderlo, un biglietto per la cerimonia di apertura regalatogli per celebrare la fatica da poco compiuta.