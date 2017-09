Bomba Londra, 18enne arrestato a Dover | Media: "Sospetto fermato e rilasciato due settimane fa"

Il 18enne è stato bloccato nella zona del porto della città, terminal dei collegamenti con la Francia attraverso la Manica, ha confermato la polizia. Non è stato precisato se stesse per imbarcarsi o meno.



"Sospetto già fermato e rilasciato due settimane fa" - Il 18enne, un "figlio adottivo problematico", precedentemente era stato arrestato due settimane fa, a poca distanza dal luogo dell'attentato, e poi lasciato libero. Lo scrive il Daily Mail. La polizia sta cercando una casa a Sunbury-on-Thames, nel Surrey. Sempre nell'ambito delle indagini sull'attentato, la polizia britannica ha compiuto anche un altro blitz a Sunbury-on-Thames, nel Surrey. Gli agenti armati hanno circondato un'abitazione, dove si sospetta possano nascondersi i complici del 18enne.



La polizia continua a chiedere a chiunque ne sia in possesso di caricare le immagini dell'attentato sul sito ukpoliceimageappeal.co.uk, dove saranno sottoposte all'attenzione degli investigatori. Intanto è stato confermato ufficialmente a 30 il numero delle persone rimaste ferite o contuse nell'esplosione. Lo riportano i media britannici, rilevando tuttavia che solo tre di loro risultano ancora ricoverate, presso il Chelsea and Westminster Hospital, non lontano dalla stazione coinvolta. Nessuno, come fanno sapere i medici, è in pericolo o rischia lesioni permanenti.